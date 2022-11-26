7 ayrı market soyan 3 zanlı tutuklandı

Adana’da 7 ayrı marketten hırsızlık yaptığı öne sürülen 4 zanlı yakalanırken, zanlılardan 3’ü tutuklandı. Zanlıların market kapısına tekme atma anları da görüntülendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentteki 7 ayrı zincir marketin soyulmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, kaldırım taşıyla camlarını kırdıkları marketlere giren şüphelilerin, 150 bin lira değerinde para ve sigara çaldıklarını belirledi. Olayların yaşandığı marketlerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ercan İ. (21) ile Enes E. (15) olduğunu tespit etti. İki hırsızın, olayların ardından Timur S.’nin (22) kullandığı otomobille kaçtığı, çaldıkları sigaraları da satması için Samet D.’ye (40) verdiği saptandı.

Soygun için maske takan Enes E. ile Ercan İ.’nin, 19 Kasım gecesi Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki bir markete girmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin otomatik kapıyı tekme ve yumrukla açmaya çalıştığı, açılmayınca da Enes E.’nin sinirlenip kafa attığı anlar yer aldı. Şüphelilerin, markete giremeyince Ova Mahallesi’ndeki başka bir markete girip, kasadaki para ve sigaraları çaldığı görüldü.

Bu bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin çaldıkları sigaraları teslim etmek için Samet D.’nin yanına gittiğini belirledi. Şüpheliler, sokakta buluştukları esnada polis ekiplerince yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler, hırsızlıkları gerçekleştirdiklerini kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ercan İ., Enes E. ile Timur S. tutuklanırken, Samet D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.