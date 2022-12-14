7 adrese eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonu: 91 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne’de göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde arama kararına istinaden polis ekiplerince 7 adreste yapılan operasyonda yasa dışı yollardan Avrupa’ya gitmeye hazırlanan 91 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde arama kararına istinaden polis ekiplerince 7 adreste yapılan operasyonda 91 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçu çerçevesinde yapılan ev aramalarında, yabancı uyruklu şahısların yurt dışına kaçarken kullanacağı 1 adet şişme bot ve aparatı, 12 bin 300 Türk Lirası, 105 euro ve 135 dolar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı.