6’ncı kattan düşen kadının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

DÜZCE (İHA) – Düzce’de geçtiğimiz günlerde 6’ncı kattan dengesini kaybederek önce marketin tabelasına ardından beton zemine düşen 53 yaşındaki kadının düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Düzce’nin Konuralp bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 7 katlı binanın 6’ncı katında yaşayan Fatma Karacaoğlu, henüz bilinmeyen bir sebeple camdan düştü. Dengesini kaybeden Karacaoğlu, önce marketin tabelasına çarptı, ardından da beton zemine düştü. Olayın ardından 53 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, düşme anı bölgede bulunan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, marketin önünde bulunan 2 kişi ne olduğunu anlamayarak kaçışıyor ve bu esnada 53 yaşındaki kadın marketin tabelasına çarpmasının ardından bodrum kattaki beton zemine düşüyor.