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6’ıncı kattan düşen adam hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 6’ıncı kattan düşerek beton zemine çakılan adam, hayatını kaybetti.

Asayiş 06.08.2022, 11:09 06.08.2022, 11:23
6’ıncı kattan düşen adam hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Beyazşehir Mahallesi 824. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Ekrem Taşçı (45), balkondan aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Taşçı’nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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