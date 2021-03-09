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69 yaşındaki mali müşavirin 42 yıllık emeğini evlilik vaadiyle ele geçirdiler

69 yaşındaki emekli mali müşavir Hatice Hanım, kendisinden 35 yaş küçük Mehmet Aydın tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını ve 3,5 milyon TL'sinin gittiğini söyleyerek Esra Erol'dan yardım istedi.

Asayiş 09.03.2021, 13:51 09.03.2021, 13:57
2004

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı dün ilginç bir dolandırıcılık olayını işlemeye başladı. 69 yaşında emekli yeminli mali müşavir olan bilirkişilik üzerine uzmanlık yapan ve bunun yanı sıra dolandırıcılık üzerine raporlar yazan kadının başına gelenler herkesi şoke etti.

KENDİSİNİ İŞ ADAMI OLARAK TANITMIŞ

Sosyal medya üzerinden kendisinden 35 yaş küçük olan Mehmet Aydın ile tanışan Hatice Hanım, evlilik vaadiyle tam 7 kez buluştu. Kendisini 52 yaşında olarak tanıtan adam, Hatice Hanıma ünlü bir ailenin üyesi olduğunu, pırlanta ve altın işleriyle uğraşan bir holdingde çalıştığını söylemiş. Bununla da yetinmeyen adam, Hatice Hanımı inandırmak için ünlü ailenin fotoğraflarının içine kendi fotoğrafını da montajlamış.

"YÜZ AMELİYATI OLDUĞUM İÇİN GENÇ GÖRÜNÜYORUM"

Kendisini 52 yaşında tanıtan Mehmet Aydın'ın çok genç göründüğünden şüphelendiğini söyleyen Hatice Hanım, "Mehmet Aydın'ın genç göründüğünü söyleyince bir trafik kazası geçirdiğini bu kazada eşini kaybettiğini, yüzünün kazada dağıldığını ve plastik cerrahların birçok kez ameliyatla düzelttiği yalanını söyledi. Ancak gerçek çok başka çıktı" diyerek herkesi bir kez daha şaşkına çevirdi. Hatice Hanımın 52 yaşında sandığı Mehmet Aydın'ın gerçekte 33 yaşında olduğu çıktı.

EVLİLİK VAADİYLE KANDIRMIŞ

Değerli bir taşınmazı üzerine yapılacağı konusunda kandırılan yaşlı kadın, defalarca kez Mehmet Aydın isimli adama para gönderiyor. Bir süre sonra şüphelenmeye başlayan Hatice Hanım, başına gelenleri sorgulamaya başlayınca da evlilik vaadiyle kandırılmaya başlanmış.

"SAHTE SEKRETER BENDEN PARA İSTEDİ"

Hatice Hanım, Mehmet Aydın'ın sürekli noterden işlemler için randevu aldığını ancak gelmediğini bu arada sekreter rolü yapan bir kadının kendisini aradığını da dile getirdi. Hatice Hanım, "Sözde vekaleti olan sektere telefonda 5002 bin lira benden para istiyor. Daha sonra öğrendim ki beni arayan sekreterin numarasının Mehmet Aydın'a aitmiş" dedi.

"SEKRETERİN SAHTE OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Hatice hanım verdiği paraların ardından sekreter olarak konuştuğu kişiden aldığı telefonla yıkıldı. Hatice hanım "Beni bir numara aradı ve dedi ki aslında Mehmet Aydın diye birisi yok. O sadece erkek kardeşim adına çıkardığım sahte kimlik" dedi.

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