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68 adet suç kaydı bulunan 21 yaşındaki şüpheli tutuklandı
SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI YAPAN VE DAHA ÖNCESİNDE 68 ADET SUÇ KAYDI BULUNAN 21 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
Asayiş 08.09.2020, 14:11
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde motosiklet hırsızlığı yapan ve daha öncesinde 68 adet suç kaydı bulunan 21 yaşındaki şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.
Olay, dün gece saatlerinde Karasu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı ile ilgili harekete geçen polis ekiplerince olayı gerçekleştiren şüphelinin eşgali tespit edildi. Gece saatlerinde polis ekiplerince yakalanan 21 yaşındaki Ü.G. isimli şüphelinin 68 adet suç kaydının da bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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