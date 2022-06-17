67 milyonluk vurgun yapan 36 şüpheli adliyeye sevk edildi

Telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 67 milyon TL’lik vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 36 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hedefe aldıkları kişileri telefonla arayıp kendilerini hakim savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, iş kadını Nevra K.’yi 6 ay içerisinde 50 milyon lira dolandırmıştı. Yine aynı yöntemle Ceren A. isimli bir başka kadını da 1 milyon dolar dolandıran 43 kişilik çete, 4 ay süren operasyon sonucu çökertilmişti. Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 43 kişilik dolandırıcı çetenin 36 üyesi gözaltına alınmıştı. Yapılan incelemeler sonucu çete üyelerine ait 52 adet lüks araç, 24 adet arsa tapusu, 8 milyon lira değerinde bir villa, 1 adet lüks güzellik salonu tespit edildi. Tespit edilen mal varlıklarına operasyon gerçekleşmeden 1 gün önce el kondu.

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonun ardından kıskıvrak yakalanan 36 kişi, 3 gün süren sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çete lideri M.Ç.’nin Antalya’da yakalandığı öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.