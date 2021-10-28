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65 yaşındaki kadın fındık bahçesinde ölü bulundu
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Asayiş 28.10.2021, 12:53
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki kadın, fındık bahçesinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Düzce’nin Akçakoca ilçesi Deredibi köyünde yalnız yaşayan Fatma Ekizoğlu’ndan, İstanbul’da yaşayan çocukları haber alamadı. Jandarmaya kayıp ihbarının yapılmasının ardından Ekizoğlu’nu arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekipleri, arama çalışmaları sırasında Fatma Ekizoğlu’nu fındık bahçesinde ölü olarak buldu. Savcının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.