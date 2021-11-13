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65 saat geçti Müslüme’den hala bir iz yok

Mersin’in Gülnar ilçesine gelen konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 65 saat geride kaldı. Kokuya duyarlı köpekler, droneler, 200 personel ve yöre sakinlerinin desteğiyle süren arama çalışmalarında şuana kadar her hangi bir ize rastlanmadığı, her boyutu ile incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

Asayiş 13.11.2021, 09:53 13.11.2021, 10:47
65 saat geçti Müslüme’den hala bir iz yok

Mersin’in Gülnar ilçesine gelen konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 65 saat geride kaldı. Kokuya duyarlı köpekler, droneler, 200 personel ve yöre sakinlerinin desteğiyle süren arama çalışmalarında şuana kadar her hangi bir ize rastlanmadığı, her boyutu ile incelemenin de sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sıralarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede süren arama çalışmalarında 65 saat geride kaldı. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, ormanlık ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınıyor, drone ile de tarama yapılıyor. Karadan 10 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek aranırken şuana kadar net bir ize rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan, güvenlik güçleri de her ihtimali değerlendirerek, her türlü bilgi sahibinin ifadesine başvurarak tüm ihtimalleri titiz bir şekilde değerlendiriyor.

"Şuana kadar en ufak bir belirti, bir iz elde edemedik"

Göç Eden Sarıkeçililer-Türkmenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olan kayıp Müslüme’nin annesinin amcası İbrahim Yağal,"Bu yıl kış sezonunu geçirecekleri yer burası. Onun için buraya geliyorlar, sürüye uymayan veya kaybettikleri keçi kalıyor. Delikkaya bölgesinden göç ediyorlar, orada bir keçileri kayboluyor. Buraya sürüyü getirdikten sonra kalan keçiye babası arabayla gidiyor. Babası araba ile gidince çocukta babasının arkasından gitmek istiyor. Tek elimizdeki belirti bu. Annesi getiriyor çocuğu tabii yeni gelmiş, çadır kurulacak, yemek hazırlanacak, yatak hazırlanacak, çocuk o işin telaşıyla bir anda hatırından çıkartıyorlar. Artık ne kadar süre geçiyor bir bakıyorlar çocuk yok. Acaba şurada mı oynuyor, şuraya mı gitti, yola mı gitti bir vakitte öyle arıyorlar. Ümitleri geçtikten sonra ilgili yerlere haber etmişler. Kayıp olma şekli bu, çocuğun. Tek bilinen bu. Sağ olsun Gülnar ilçe Kaymakamımız bütün ekipleri seferber etti. Kendisi de hala olayı birebir canlı takip ediyor. AFAD olsun, Jandarma birlikleri, komando, bizim yerli sivil halkımız bölgede bakılmadık çalı dibi konmadı. Ama şuana kadar en ufak bir belirti, bir iz elde edemedik "dedi.

"Vadilerin, sert yamaçların olduğu ormanlık bir alan"

Çarşamba günü kayıp olan Müslüme’yi arama çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Mersin Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan, "Devletimiz seferber olmuş durumda, tüm kurumlarıyla beraber. AFAD, Jandarma, yöre halkının büyük bir desteğiyle beraber arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah tez zamanda Yörük kızımızın bulunmasını temenni ediyoruz. Burası coğrafi olarak engebeli bir bölge, ön tarafı görüyorsunuz vadilerin sert yamaçların olduğu bir bölge. Ormanlık bir alan. Buna rağmen devletimiz tüm kurumlarıyla beraber burada çalışmalarını yürütüyor. Uçak var, havadan görüntüler alınıyor sürekli. Arama çalışmaları gece gündüz demeden, kaldığı yerden devam ediyor. Yöre halkımızda, muhtarlarımızda buralarda. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah sağlıkla aramıza kavuşur" ifadelerini kullandı.

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