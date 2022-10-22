KOCAELİ (İHA) – Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçlerince yakalanan 65 düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Kocaeli ve bölge illerinde güvenlik güçlerince göçmen kaçakçılığıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 65 düzensiz göçmen yakalandı. Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve idari gözetim altında bulunan 65 düzensiz göçmen, yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi.