64 yaşındaki diş hekimini öldüren şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Kadıköy’de 21 bıçak darbesiyle diş hekiminin ölümüne neden olan şüpheli hakkında “bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis “nitelikli yağma” suçundan ise 10 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Biran’ın vücudunda 21 adet bıçak yarasının olduğu ve 8 adet bıçak yarasının öldürür nitelikte olduğu da yer aldı.

21 bıçak yarasının 8’i öldürür nitelikte

Kadıköy Caferağa Mahallesi’nde 20 Mart 2022 tarihinde 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran’ı muayenehanesinde 21 bıçak darbesiyle ölümüne neden olan Ziya Ersoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Ziya Ersoy’un olay günü muayenehaneye gittiği, bir müddet sonra çıkarak av malzemesi satılan bir dükkandan bıçak satın alarak muayenehaneye geri geldiği anlatıldı. Aldığı bıçakla Şeyma Biran’ı öldürdüğü, elindeki kanları temizlediği, elini silmek için kullandığı peçeteleri ve lavaboda yıkadığı bıçağı da getirdiği çantaya koyduğu kaydedildi. Koşarak olay yerinden kaçan Ersoy’un ticari taksiyle Abdullah Artut’la sahilde buluştuğu, çantayı çöpe attığı, çoraba sarılı olan bıçağı muhafaza etmesi için Artut’a verdiği ifade edildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Biran’ın vücudunda 21 adet bıçak yarasının olduğu ve 8 adet bıçak yarasının öldürür nitelikte olduğu da yer aldı.

“Sen daha önce dünyaya köpek olarak gelmişsin”

Tutuklu şüpheli Ziya Ersoy ifadesinde olayı gerçekleştirdiğini kabul ederek, Biran’ın kendisine ‘senin çok güçlü bir ruhun var, cosmosdan çok fazla enerji çekmen lazım ama çekemiyorsun, çakraların kapalı, yan odada taşlarım var ben oradan 5 dakika güç alıp geleceğim, diğer doktorumuz reenkarnasyon uzmanı daha önce kendi yaşamını, ölümünü, cenazesini, doğumunu başka ruhta 3 kez görmüş, sana da ücretsiz yaptırabiliriz’ dediğini, sonra yanına gelerek ‘sen daha önce dünyaya köpek olarak gelmişsin erkek değil, kadın olarak gelmişsin’ dediğini ifade etti. Terini silmek için havluyu alırken havlunun altındaki bıçağın gözüne iliştiğini, bir anda gözlerinin karardığını ve kendinden geçtiği belirtildi. Kendine geldiğinde ise Şeyma Biran’ın yerde yattığını ve ölmüş olduğunu fark ettiği kaydedildi.

İddianamede, tutuklu şüpheli Ziya Ersoy hakkında “bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve “nitelikli yağma” suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

Diğer şüpheli Abdullah Artut hakkında ise, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame gönderildiği mahkemece kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.