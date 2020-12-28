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63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kaçak yakalandı
Antalya’da 27 ayrı suçtan hakkında 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Asayiş 28.12.2020, 15:15
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Antalya’da 27 ayrı suçtan hakkında 63 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.“Hırsızlık ve Diğer Suçlardan Aranan” D.Y. isimli şahsın yakalanmasına yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından çalışma başlatıldı. Uzun süreden beri yapılan çalışma ve fiziki takip sonucunda, 27 Aralık günü D.Y. yakalanarak adliyeye sevk edildi.
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