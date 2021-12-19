Son Dakika
60 yıl hapis cezası vardı, bu kez polisten kaçamadı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonda yakalandı.
Asayiş 19.12.2021, 14:33
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde hakkında 60 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs, polisin yaptığı operasyonda yakalandı.
Turgutlu ilçesinde hakkında 7 farklı suçtan 60 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B. (29), Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan şahsın Adıyaman’dan Turgutlu’ya geleceği ihbarını alan polis, İzmir-Ankara karayolunda düzenlediği operasyonla şahsı yakaladı. Adli mercilere sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.