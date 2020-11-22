banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
'Türkiye'nin üreteceği aşıyı, tüm insanlığın hizmetine sunacağız'
Öykü Gürman'dan baba itirafı...
Öykü Gürman'dan baba itirafı...
D-100 karayolunda esrarengiz olay
D-100 karayolunda esrarengiz olay
Seda Bakan koronavirüse yakalandı
Seda Bakan koronavirüse yakalandı

60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı, polis alarma geçti

Edirne’de korona virüs testi pozitif sonuçlanınca yerleştirildiği KYK yurdundan kaçan 60 yaşındaki şahıs polisi alarma geçti. Kısa sürede polis tarafından evinde yakalanan şahıs tekrar yurda götürülerek karantinaya alındı.

Asayiş 22.11.2020, 00:23
1
60 yaşındaki korona hastası yurttan kaçtı, polis alarma geçti
banner422

Edirne’de korona virüs testi pozitif sonuçlanınca yerleştirildiği KYK yurdundan kaçan 60 yaşındaki şahıs polisi alarma geçti. Kısa sürede polis tarafından evinde yakalanan şahıs tekrar yurda götürülerek karantinaya alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan korona virüs testi pozitif sonuçlanan 60 yaşındaki R.Ö., Edirne Kız Öğrenci Yurdu’na yerleştirildi. R.Ö.’nün akşam saatlerinde yurttan kaçtığı anlaşılınca polis ekiplerine bilgi verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde polis ekipleri Edirne sokaklarında R.Ö.’yü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde R.Ö.’nün Edirne merkez Barutluk Mahallesi’ndeki evinde olduğu tespit edildi. Korona virüs hastası şahıs polis nezaretinde Edirne Halk Sağlığı ekipleri tarafından Edirne Kız Öğrenci Yurdu’na götürülerek tekrar karantinaya alındı. Öte yandan karantina tedbirlerini ihlal eden R.Ö. hakkında idari yaptırım uygulanarak adli işlem başlatıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
10°
parçalı bulutlu