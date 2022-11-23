60 tarihi objeyi satmaya çalışan şüpheliler suçüstü yakalandı

Diyarbakır’da tarihi eserleri satmaya çalışan zanlılar suçüstü yakalandı. 46 adet bronz sikke, 14 adet obje olmak üzere toplam 60 adet tarihi eser ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce Çınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 100 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildi. Şüpheliler, Çermik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 46 adet bronz sikke, 14 adet obje olmak üzere toplam 60 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak müze müdürlüğüne teslim edilmiş ve yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.