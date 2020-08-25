60 milyon liralık uyuşturucunun yakalandığı gemideki 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak’ta polis ekiplerinin bir ihbar sonrası sıkı takibe aldıkları geminin suya batık kısmından 31 bin 279 kilogram uyuşturucu madde çıkartılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen uyuşturucunun yaklaşık 60 milyon lira değerinde olduğu ortaya çıktı.

Kolombiya’dan yola çıkan kömür yüklü kuru yük gemisi Kilimli ilçesindeki limana girişinden itibaren takibe alındı. Limana yanaştırılan geminin personelinin aşağıya indirilmesine izin verilmeden gemiye baskın düzenlendi. Dalgıçların da katıldığı operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Geminin suya batık kısmına özel bölme yapıldığını tespit eden ekipler o bölgeye yöneldi. Shangdong De Rui isimli kuru yük gemisine çıkan çok sayıda narkotik polisi gemiyi de didik didik aradı. Geminin bütün kapalı bölmelerini inceleyen ekiplere, Narkotik köpeği Dark da eşlik etti. Zula edilen özel bölme, römorkör yardımıyla halatlara bağlanarak bulunduğu yerden çekilerek çıkartıldı. Özel bölmeyi karaya çıkartan ekipler, kapağını açtıkları özel bölmenin içerisinde tam 31 bin 279 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirdi.

Operasyon anı ise drone ile saniye saniye havadan da görüntülendi. Gemide bulunan 3 yabancı uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik Şube Müdürlüğü’ne getirilen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Alınan güvenlik önlemleri sebebiyle şüpheliler araçlarla adliye binasının garajına girdi. Şüpheliler; buradan güvenlik önlemleri altında savcılığa ardından da nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.