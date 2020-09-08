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60 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheliler tutuklandı
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 ŞAHIS, SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI
Asayiş 08.09.2020, 16:12
Eskişehir’de bir ikametten 6 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiası ile yakalanan ve mahkemeye sevk edilen biri kadın iki kişi tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Çamlıca Mahallesi Tülay Sokak’ta bulunan bir ikametten 60 bin lira değerindeki ziynet eşyasının bilgisini almasının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde hırsızlık olayını yaptığı iddia edilen Seda U. ile kuzeni Özgür U. Eskişehir’de saklandıkları evde düzenlenen operasyonla yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.
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