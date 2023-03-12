6 yıl önce çıkan yangın sonrası dikilen sarıçamlar yeniden alevlere teslim oldu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde sarıçamları ile meşhur Çamburnu Tabiat Parkı’nda 6 yıl önce çıkan yangın sonrası dikilen sarıçamların bir bölümü bugün yeniden alevlere teslim oldu.

Dünyada Sarıçam Ormanları’nın deniz seviyesine inebildiği nadir alanlardan olan Sürmene ilçesindeki Çamburnu Tabiat Parkı’nda bugün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbarla bölgeye ulaşan itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangında 6 yıl önce çıkan orman yangını sonrası dikilen sarı çamlarının bir kısmı yeniden alevlere teslim olurken, ekipler uzun uğraşlar sonrası yangını kontrol altına aldı.

Çamburnu Tabiat Parkı’nda, 7 Ocak 2017’de çıkan yangında yaklaşık 25 hektar Sarıçam Ormanı zarar görmüş, yangının ardından bölgede Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü tarafından dikimi yapılan yaklaşık 30 bin fidanla orman yangınının izleri silinmişti.