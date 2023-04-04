6 yıl cezası bulunan firari FETÖ/PDY üyesi yakalandı

Gaziantep’te, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli, adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yapılan operasyon neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S. isimli şüpheli yakalandı.

Yapılan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli tutuklandı.