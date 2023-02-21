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6 yıl 3 ay cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Asayiş 21.02.2023, 16:54
FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şüpheli yakalanarak tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.A. isimli şüpheli şahıs yakalanarak yapılan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.