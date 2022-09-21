6 yaşındaki Miraç’ın ölüme neden olan alkollü sürücüye 5 yıl hapis cezası

Kayseri’de alkollü olarak kullandığı otomobiliyle çarptığı 6 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan şoföre 5 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık H.Ç., SEGBİZ ile duruşmaya katılırken, kazada hayatını kaybeden Miraç Gürbüz’ün yakınları ile avukatlar hazır bulundu. Mahkemede kendini savunan tutuklu sanık H.Ç., kimseye bilerek zarar vermediğini, olay günü çocuğun önüne çıktığını söyleyerek, beraatını talep etti. Miraç Gürbüz’ün annesi Pınar Gürbüz de, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık H.Ç.’te 5 yıl hapis cezası vererek, tahliyesine hükmetti.

Adliye önünde konuşan anne Pınar Gürbüz, tahliye kararına tepki göstererek, sanığın en ağır cezayı alması için mücadele edeceğini belirtti.

Olay

3 Temmuz 2022’de Melikgazi ilçesinde bulunan Hulusi Akar Bulvarı üzerinde H.Ç. yönetimindeki 38 HY 525 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Miraç Gürbüz’e çarptı. Ağır yaralanan talihsiz çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yapılan inceleme de, otomobil sürücüsü H.Ç.’nin 196 promil alkollü olduğu tespit edildi.