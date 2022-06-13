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6 yaşındaki çocuk oyun oynarken 4. katın balkonundan düştü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin balkonundan boş alana düşen çocuk ağır yaralandı.

Asayiş 13.06.2022, 18:13
6 yaşındaki çocuk oyun oynarken 4. katın balkonundan düştü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin balkonundan boş alana düşen çocuk ağır yaralandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Atilla Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki E.B.K. isimli erkek çocuğu, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek, 4. kattaki evin mutfak balkonundan boş alana düştü.

Durumu kritik

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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