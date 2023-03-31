6 yaşındaki çocuğun ‘istismar’ davasında tanıklar dinlendi

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili Hiranur Vakfı kurucusu baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel ile Kadir İstekli’nin yargılandığı davada tanıklar dinlendi. Duruşma 5 Haziran tarihine ertelendi.

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli’nin ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşmasında yayın yasağı ve duruşmaya gizlilik kararı getirilmişti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel tutuklu bulundukları cezaevinden getirilirken taraf avukatları ve tanıklar salonda hazır bulundu. Duruşma gizlilik nedeniyle basına kapalı şekilde yapıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşma 5 Haziran tarihi saat 09.30’a ertelendi.