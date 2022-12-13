6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesi davasında tutuklama talebi duruşma günü değerlendirilecek

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin davada mahkeme, mağdur avukatının sanıkların tutuklanmasına yönelik talebinin duruşma günü değerlendirilmesine karar verdi.

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğraması iddiasına ilişkin dava açılmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatıma Gümüşel’in “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Dini nikahla evlendirildiği iddia edilen Kadir İstekli hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edilmişti. İddianameyi kabul eden Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü vermişti.

Duruşma günü erken tarihe çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı mahkemeye başvurarak duruşma tarihinin öne çekilmesini talep etti. Talebi usul ve yasaya uygun bulan mahkeme, duruşma gününün 30 Ocak 2023 tarihinde görülmesini kararlaştırdı.

Tutuklama talebi duruşma günü değerlendirilecek

Öte yandan mağdur H.K.G.’nin avukatının, sanıkların tutuklanması ve dosyada gizlilik kararı verilmesine yönelik talebinin duruşma gününde değerlendirilmesine karar verdi.