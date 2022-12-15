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6 yaşındaki çocuğa istismar davasında yeni gelişme! Adliyeye sevk edildiler
6 yaşındaki çocuğun istismarıyla ilgili soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel adliyeye sevk edildi.
Asayiş 15.12.2022, 12:13
6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili davada Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verilmişti. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etmişti. Karar sonrası polis, şüphelilerden Kadir İstekli'yi Pendik'te dün akşam saatlerinde gözaltına aldı. H.K.G.'nin babası Yusuf Ziya Gümüşel de polis tarafından gözaltına alındı.