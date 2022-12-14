6 yaşındaki çocuğa istismar davasında Kadir İstekli gözaltına alındı

6 yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili dava kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verildi. Mahkeme, mağdur H.K.G. için ise akıl sağlığı raporu alınmasını talep etti. Karar sonrası polis, şüphelilerden Kadir İstekli’yi Pendik’te gözaltına alırken, Gümüşel’le ilgili arama çalışmaları devam ediyor.