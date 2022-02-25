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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Ukrayna ateşkes yaptığında müzakereye hazırız. Ukrayna halkının zaten böyle bir şansı olacak. Kendi geleceklerini belirleme hakları olacak” dedi.
6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira ceza kesildi
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma trafik timleri tarafından traktörlere yönelik köy yollarında denetim yapıldı. Denetimde 6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.
Asayiş 25.02.2022, 13:13
DÜZCE(İHA) – Düzce’de Jandarma trafik timleri tarafından traktörlere yönelik köy yollarında denetim yapıldı. Denetimde 6 traktör sürücüsüne 2 bin 334 lira cezai işlem uygulandı.
Düzce’de Jandarma trafik timleri kara yolu ve köy yollarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler tarafından Kaynaşlı Sarıçökek yolu, Yığılca ilçe yolu ve Gölyaka ilçe yolu güzergahlarında 115 traktörü kontrol etti. Kusurlu görülen 6 sürücüye 2 bin 334 lira cezai işlem uygulandı, 1 traktör trafikten men edildi.