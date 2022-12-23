6 tabanca, 4 tüfek ile yakalanarak gözaltına alındı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde jandarma ekiplerince bir eve yapılan baskında 6 tabanca, 4 tüfek ve bir miktarda uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Geyve İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce alınan bir istihbarat neticesinde, Şerefiye Mahallesi’nde yaşayan R.T.’nin ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Ev, bahçe ve eklentilerinde jandarma ekiplerince yapılan aramalarda; 4’ü ruhsatsız olmak üzere toplam 6 tabanca, 3’ü seri numarasız ve ruhsatsız toplam 4 tüfek ile 50 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 5 adette uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuya ilişkin R.T. gözaltına alındı.