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6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Asayiş 10.05.2021, 16:32
6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyonunda 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen bir mağaraya Mehmetçik tarafından operasyon düzenlenmiş, 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilmişti. MSB, teröristlerin etkisiz hale getirildiği mağarada yapılan arama-taramada terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Mağarada ele geçirilen silah ve mühimmat ise 7 adet 60 mm havan, 3 adet 81 mm havan, 2 adet RPG-7, 2 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet kanas, 7 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet konkurs, 2 adet SA-16 (Igla-1), 8 adet EYP düzeneği, 20 adet RPG-7 mühimmatı, 4 adet 120 mm havan mühimmatı, 7 adet 81 mm havan mühimmatı, 250 adet havan tapa olarak açıklandı.
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