6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 39 şüpheli tutuklandı

Açık hat üzerinden mağdurları arayarak kendilerini banka çalışanı, hakim ve savcı olarak tanıtıp 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan yabancı uyruklu tele-dolandırıcılık çetesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheli tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, yabancı uyruklu şahısların ‘açık hat’ olarak tabir edilen hatlardan mağdurları arayarak kendilerini banka veya kredi kurumları çalışanı veya hakim, savcı olarak tanıtıp dolandırmalarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, şüphelilerin aradıkları mağdurların hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği veya hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği gibi aldatıcı bilgiler vererek mağdurları ikna ettikleri, ikna ettikleri mağdurları çeşitli yönlendirmeler yaparak hesaplarında bulunan paraları kendileriyle birlikte çalışan hesap sahibi şüphelilerin hesaplarına havale/EFT yapılmasını sağladıkları tespit edildi.

Mağdurların doğrudan internet bankacılığı bilgilerini temin ederek bu işlemleri yapan şüphelilerin, e-ticaret sitelerinde başka ilan sayfalarından aldıkları cep telefonu, elektronik sigara gibi ürünleri kendilerini doktor, öğretmen, jandarma, banka çalışanı, polis gibi tanıtıp uygun fiyata ilana koyarak mağdurlardan kapora talep ettikleri, mağdurlardan ürünleri almak için kapora gönderdikleri ancak ürünleri alamadıkları belirlendi.

‘6 milyon 297 bin TL haksız menfaat temin ettiler’

Dolandırıcılık eylemlerinden şüphelilerin 61 mağduru maddi zarara uğrattığı, şüphelilerin toplamda 6 milyon 297 bin 431 TL haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi. Başsavcılığın talimatıyla şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, 11 Kasım 2022 tarihinde İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 47 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerden 39’u tutuklandı

Şüphelilerin saklandığı evde yüklü miktarda para ve suç unsuru ele geçirilirken, ikametlerde yapılan aramada şahıslara ait çok sayıda dijital materyale el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi. 47 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Şüphelilerden 39’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.