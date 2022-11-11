6 milyonluk vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine operasyon

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü 6 milyon 230 bin liralık vurgun yapan tele-dolandırıcılık çetesine İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, başta İstanbul olmak üzere 11 ilde vatandaşları kullanmış oldukları telefonlar üzerinden arayarak kendilerini Banka veya Kredi Kurumları çalışanı olduklarını belirterek, aradıkları mağdurlara hesaplarına dolandırıcılık parası geldiği, hesaplarında şüpheli işlemler gerçekleştiği, hesaplarına başkaları tarafından yanlışlıkla para gönderildiği şeklinde aldatıcı bilgiler vererek ikna ettikleri tespit edildi. Bununla beraber vatandaşlara çeşitli yönlendirmeler yaptıkları belirlenen şüphelilerin e-ticaret faaliyetlerinde de satış yaptıkları ancak ürünleri alıcılarına göndermedikleri öğrenilen suç örgütünün 61 mağdur vatandaştan 6 milyon 297 bin 431 lira menfaat temin ettikleri, 540 bin 117 liralık dolandırıcılık eyleminin de engellendiği tespit edildi.

Yaklaşık 8 aydır süren teknik ve fiziki takip sonrası İstanbul merkezli 11 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Yenimahalle Mahallesi 551/1 sokakta bulunan bir apartman dairesi oldu. Dairede bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.