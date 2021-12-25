6 milyondan fazla makaron ele geçirildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 6 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi. 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde gümrük kaçağı tütün mamulü ve türevlerine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir kamyona operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon neticesinde 6 milyon 150 bin adet gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen makaron ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.