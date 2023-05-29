6 kişinin yaralandığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır’da, bir restoranda müşteriler ile çalışanlar arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada yaralanan 6 kişiden 27 yaşındaki R.Ö., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün gece Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Mahabat Bulvarı’nda bulunan bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre, müşteriler ile çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda 1’i kadın 2’si ağır toplam 6 kişi yaralanmıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis sevk edilmişti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerde çok sayıda kovan bulunmuştu.

Silahlı kavgada ağır yaralanan R.Ö.(27), tedavi gördüğü hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelerde tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.