6. kattan düşen doktor hayatını kaybetti
ANTALYA’DA MİSAFİRLİKTE BULUNDUĞU APARTMANIN 6’INCI KATINDAN BETON ZEMİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANAN KADIN DOKTOR, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.
Antalya’da misafirlikte bulunduğu apartmanın 6’ıncı katından beton zemine düşerek ağır yaralanan kadın doktor, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi’ndeki 15 katlı bir apartmanın 6’ıncı katında meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Tıbbi Mikrobiyoloji Uzman Doktoru olarak görev yapan Filiz K., öğle saatlerinde bir yakının evine misafirliğe geldi. Bir süre sonra balkona çıkan Filiz K., henüz belirlenemeyen bir nedenle 6’ıncı kattan beton zemine düştü. Filiz K.’nin düştüğünü gören yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Filiz K.’ye kalp masajı yaptı. Ambulansla görev yaptığı Antalya Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Filiz K., hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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