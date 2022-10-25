6 katlı binada çıkan yangında 9 kişi dumandan etkilendi

Düzce(İHA) – Düzce’nin Gümüşova ilçesinde 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 9 kişiden 4’ü hastaneye kaldırıldı.

Yangın 18.00 sıralarında Gümüşova ilçesi Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. 17 dairenin bulunduğu 6 katlı Ahmet Bostancıoğlu Apartmanının birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan duman kısa sürede binanın tüm katlarını sardı. Duman içerisinde kalan dairelerde oturan vatandaşlar balkonlara çıkarak kurtarılmayı bekledi. Olay yerine giden Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenli araçlarla balkonlardan vatandaşları kurtardı.

Yangında dumandan apartman sakini 9 kişi etkilenirken, 4’ü Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kuşlarını da yanına alarak binayı terk etti

Diğer yandan bir vatandaş ise yoğun dumana rağmen evde kalan ve ’Fıstık’ ile ’Limon’ adını verdiği muhabbet kuşlarını alarak dışarı çıktı. Kuşların çok korktuğunu söyleyen vatandaş, “Sesleri çıkmıyor, çok korktular” dedi.

Yangınla ilgili olarak inceleme başlatılırken, binada maddi hasar meydana geldi.