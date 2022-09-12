6 ilde dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Muğla’nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçeleri ve İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illerinde vatandaşları sahte evrak ve sahte banka teminat mektuplarıyla dolandıran organize suç şebekesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlar Büro Amirliği görevlilerince yürütülen soruşturma çerçevesinde 14 kişilik organize suç şebekesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Vatandaşları sahte belgeler, sahte banka teminat mektupları ile kandırarak yüksek değerdeki arsa ve tarlalarını satın alıp kurdukları paravan şirketler arasında devir ederek dolandırdıkları, paralarını ödemedikleri veya cüzi miktarda ödeme yaptıkları tespit edilen 13 kişilik organize suç şebekesine yönelik olarak İstanbul, İzmir, Ankara, Tekirdağ, Gaziantep illeri ile Muğla’nın Menteşe, Bodrum, Datça, Milas ilçelerinde yapılan operasyonda B.K., M.Y., Ö.S., M.Ç., N.T., F.C., G.C., O.Y., M.G., M.F., Y.K. isimli toplam 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda ise suça ilişkin olarak çok sayıda sahte sigorta belgesi, sahte banka teminat mektupları, dolandırılarak alınan tapular, sahte diplomat kimliği, 2 adet tabanca ile 52 adet mermi ele geçirildi.

Adliyeye sevk edildiler

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan ve gözaltına alınan 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla’nın Datça ilçesinde adliyeye sevk edildi.