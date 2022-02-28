6 çocuk babasının ölümüyle sonuçlanan feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziantep’te geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu 6 çocuk babası Hasan Öztürk’ün hayatını kaybettiği feci kaza anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde, otomobilin çarptığı Hasan Öztürk’ün havada 3-4 takla attıktan sonra savrularak yere düşme anı yer alıyor.

Kaza, 21 Şubat 2022 Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Gaziantep Havalimanı yolu Oğuzeli Kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 48 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztürk’e, 27 HG 276 plakalı H.G. idaresindeki otomobil çarpmış ve çarpmanın etkisiyle savrularak sert zemine düşen 6 çocuk babası Hasan Öztürk, ağır yaralanmıştı.

Feci kaza anı saniye saniye kaydedildi, eşi başında çaresizce bekledi

Meydana gelen feci kaza anı ise yakındaki bir benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 48 yaşındaki 6 çocuk babası Hasan Öztürk’e, H.G. idaresindeki otomobilin çarpma anları yer aldı. Çarpmanın etkisiyle havada 3-4 takla atan Hasan Öztürk’ün, daha sonra sert bir biçimde yere çakılma anları dikkat çekti. Görüntülerin devamında eşinin Hasan Öztürk’ün yanına gelerek başında çaresizce beklemesi ise yürekleri burktu.

Hastanede hayatını kaybetmişti

Güvenlik kameralarına yansıyan feci kazada ağır yaralanan talihsiz adam, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Cenaze ailesine teslim edilmişti

Hayatını kaybeden Hasan Öztürk’ün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmiş ve Oğuzeli ilçesi kırsal Karaman Mahallesi’nde defnedilmişti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.