6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da narkotik polisi tarafından 6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu hap sattığı iddia edilen B.Ö.’yü takibe aldı. B.Ö.’nün ikametine baskın düzenleyen narkotik polisi, 6 bin 403 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.