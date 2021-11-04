6 aylık köpeğin önce ayağını kestiler, sonra da boynuna ip geçirip işkence ettiler

Gaziantep’te 6 aylık bir köpek, kimliği belirsiz kişilerce ayağı kesildikten sonra boynuna ve bacağına ip geçirilerek işkenceye maruz bırakıldı. Yaşanan olayın ardından acı içerisinde kıvranan köpek tedaviye alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Gaziantep’in Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri köy kırsalında ayağı kesilmiş, boynuna ip geçirilmiş ve işkenceye maruz bırakılmış acı içerisinde kıvranan bir köpek buldu. Köpeğin bulunmasının ardından durum, Canlı Hayatını İyileştirme Derneği’ne bildirildi. İhbarın ardından acı içerisinde kıvranan talihsiz hayvanı dernek yönetim kurulu üyesi Cemal Güneş’e teslim aldı.

Yaralı köpek Gaziantep’te tedavi altına alındı

Daha sonra Gaziantep’e getirilerek tedavi altına alınan yaralı köpeğin son durumu hakkında bilgi veren veteriner hekim Gizem Yıldırım Akdemir, "Bu yaralı köpek, Yavuzeli ilçesi kırsal Kasaba Mahallesi’nde bulunmuş. Daha sonra bize getirildi. Bize getirildikten sonra tespitlerimizde köpeğin ayağının kesildiğini ve bacağının da sivri bir iple bağlandığını, aynı şekilde sıkı şekilde boynunun da bağlandığını fark ettik. Belli ki köpeğe canice şiddet uygulanmış. Köpeğin boynunda ciddi bir yarası var. Zaten ayağa da kesilmiş durumda ve kangrene dönmüş bacağı. Ayrıca köpeğin bütün vücudu bitlenmiş durumda. Bacak kangrene çevirmiş durumda ve eğer iyileşme olmazsa ampute etmeyi düşünüyoruz. Tedaviye hemen başladık ve bu tedavi yaklaşık 3-4 ay sürecek. Sonrasında umarız ki sağlığına kavuşunca güzel bir yuvaya sahiplendireceğiz. Bunu yapan kişi yada kişilerin insani duyguları yok. Bu, canice ve vahşice bir işkence, Bunu yapanların cezalandırılması lazım" diye konuştu.

Öte yandan, Gaziantep’te bir veteriner kliniğinde tedavi altına alınan yaralı köpeğin sağlığına kavuşmasının 3-4 ay sürebileceği belirtilirken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.