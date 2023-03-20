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6 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Asayiş 20.03.2023, 22:33
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 6 araç alt geçitte birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri tarafından kazanın meydana geldiği yol bir süre trafiğe kapatıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.