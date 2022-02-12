6 aracın hayalet göstergelerini çaldılar, o anlar kamerada

Park halindeki lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalan 3 şüpheli yakalandı. Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul’un Kağıthane, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde meydana gelen olayda, park halindeki lüks otomobillerin hayalet göstergelerini çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı. Ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler görüntülerde, şahısların hırsızlık yapacakları otomobillerin yanına kendi araçlarıyla gelmeleri ve dakikalar içerisinde hayalet göstergelerin şahıslar tarafından çalındığını belirledi. Ekipler tarafından kısa sürede şüphelilerin kimlikleri belirlenerek adreslerine operasyon yapıldı.

Suç kayıtları kabarık çıktı

Şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, Samed Ç.(23), Adem B.(20) ve Muhammet Ö.(21) gözaltına alındı. Şüphelilerin polis kayıtları göre Samed Ç.’nin daha önceden 17 kez, Adem B.’nin 19 kez, Muhammet Ö.’nün de 17 kez gözaltına alındığı belirtildi. Öte yandan zanlıların hırsızlık anları çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kol saati de çalmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin 6 farklı araçtan hayalet göstergelerini, bir araçta bulunan 25 lira değerindeki kol saatini de çaldıkları belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.