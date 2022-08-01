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58 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği, 58 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Asayiş 01.08.2022, 14:20
58 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valiliği, 58 düzensiz göçmenin sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildiğini açıkladı.

Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Bölge illerimiz ve Kocaeli’de güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edilen ve Geri Gönderme Merkezinde idari gözetim altında bulunan 58 düzensiz göçmen 01.08.2022 tarihinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğünce sınır dışı edilerek ülkelerine gönderilmiştir" denildi.

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