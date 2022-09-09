57 yıllık CHP üyesi parti binasında darp edildi

Karabük’te 57 yıllık CHP üyesi 72 yaşındaki Doğan A., ziyaret ettiği parti binasında parti adına para alındığı iddialarında bulununca İl Sekreteri Erdoğan Terzioğlu’nun yumruklu saldırısına uğradı. Yaralanan Doğan A. hastaneye kaldırılırken İl Sekreteri Erdoğan Terzioğlu görevinden istifa etti.

Edinilen bilgiye göre olay, CHP Karabük İl Başkanlığında yaşandı. 57 yıllık CHP üyesi olduğu öğrenilen 72 yaşındaki Doğan A., CHP Karabük İl Başkanlığını ziyaret etti. Burada bir sanayi kuruluşundan parti adına para alındığını iddia eden Doğan A., İl Sekreteri Erdoğan Terzioğlu’nun yumruklu saldırısına uğradı. Partililerin araya girerek kavgayı ayırmasının ardından Doğan A. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Doğan A., bir dönem partinin disiplin kurulunda yer alması nedeniyle söz konusu iddialar üzerine araştırma yaptığını söyledi. İl Sekreterinin yumruklu saldırısına uğradığını anlatan Doğan A., "Daha önce kalp krizi geçirmiştim. Kan sulandırıcı kullanıyorum. Olay sırasında kaşım yarıldı bunun üzerine akan kanı durduramadık. Hastaneye götürdüler. İl Başkanı da saldırıda oradaydı" dedi.

Partinin değişik kademelerinde görevler üstlendiğini söyleyen Doğan A., "Bunlar partili falan değil" diyerek tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken CHP İl Sekreteri Erdoğan Terzioğlu’nun olay sonrası görevinden istifa ettiği öğrenildi.