57 saat sonra hayata yeniden tutundu

Adıyaman’da enkaz altında kalan 29 yaşındaki Hatice Metin, Taşköprü itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucu 57 saat sonra enkaz altından sağ olarak kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu’dan Adıyaman’a görevlendirilen 4 kişilik Taşköprü İtfaiye Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekipleri, Adıyaman’ın Besni ilçesinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Taşköprü’ye bağlı itfaiye ekipleri, yurt dışından arama kurtarma faaliyetlerine katılan USAR ekipleriyle birlikte Adıyaman’ın Besni ilçe merkezinde yıkılan bir binanın enkazında çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, 57 saat sonra 5 saat süren bir çalışmanın ardından 29 yaşındaki Hatice Metin’i enkaz altından sağ olarak çıkardı.

57 saat sonra hayata yeniden tutunan Hatice Metin, sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavisi için hastaneye sevk edildi.