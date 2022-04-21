5.7 büyüklüğünde deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

Bayburt İl Afet Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı dahilinde yapılan deprem tatbikatında gerçeği aratmayan görüntüler yaşandı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereği Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) görevlilerinin de katılımlarıyla masa başı ve saha tatbikatı gerçekleştirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi binasında gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, afetlere müdahale edilirken nelere dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapılarak, afet öncesi ve sonrasında uygulanacak uygulamalar ve yöntemler sırasıyla Bayburt AFAD İl Müdürü Adil Arslan tarafından anlatıldı. Masa başı tatbikatının ve bilgilendirme faaliyetinin ardından saha tatbikatına geçildi. AFAD cep deposunda gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği 5.7 şiddetinde 33 saniye süren deprem meydana geldi. AFAD gönüllülerinin deprem tatbikatında enkaz altında kalan yaralı yakınları gibi role bürünerek olaya tepkisi gerçeği aratmadı. Arama kurtarma, sağlık, jandarma ve polis ekiplerinin de tatbikata müdahalesi izleyenler tarafından beğeni topladı. Enkaz altından yaralı çıkarma, yangın söndürme, yaralıların ambulanslarla hastaneye götürüldüğü ve gerçeği aratmayan sahneleri de tatbikatı izleyenler tarafından beğenilerek, alkış topladı.

Afet durumunda yaşanacak tüm olaylar tatbikatta rol gereği gerçekleştirilirken, ekiplerin olaylara müdahale ederken nelere uyması gerektirdiği tatbikatta pekiştirildi. Kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen tatbikat, sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilerek, sona erdi.

AFAD Müdürü Adil Arslan, sorunsuz ve başarılı bir tatbikat gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Bugün TAMP Bayburt masa başı ve saha tatbikatını gerçekleştirdik. Bütün çalışma gruplarımız bu tatbikatımıza katılım sağladı. Başarılı bir çalışma oldu, bütün çalışma gruplarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.