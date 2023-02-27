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5.6’lık depremde binaların yıkılma anı kameraya yansıdı
Malatya’da saat 12.04’te meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı.
Asayiş 27.02.2023, 14:17
Malatya’da saat 12.04’te meydana gelen 5.6 şiddetindeki depremde binaların yıkılma anı kameralara yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya’da bugün 12.04’te 5.6’lık bir deprem daha meydana geldi. İlk belirlemelere göre 22 binanın yıkıldığı şehirde binaların yıkılma anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.