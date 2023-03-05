55 yaşındaki adamdan 2 gündür haber alınamıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki gün önce evinden ayrılan şahıstan bir daha haber alınamadı.

Olay, Akgedik Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 3 Mart Cuma günü sabah saatlerinde evinden çıkan Yaşar Serbes’ten (55) bir daha haber alınamadı.

Akşam saatlerine kadar eve gelmeyen adamın ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine arama çalışması başlatıldı.