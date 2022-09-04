55 kilo esrarla yakalanan şahıslar adliyede

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Bafra ilçesinin Alaçam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve JASAT ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda M.A. (44) ve A.A. (48) isimli şahıslar tarafından hasadı yapılmış 55 kilo kubar esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. ve A.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Jandarma tarafından hiçbir güvenlik önleminin alınmadığı adliye girişinde şüphelilerin yakınları gazetecilerin görüntü almalarını engelleyerek saldırıda bulundu.