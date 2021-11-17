5.3’lük deprem paniği kamerada

Merkez üssü Düzce’de 5.3’lik meydana gelen deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Düzce’de saat 15.40’da 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Düzce’de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.