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53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Adana’da haklarında kesinleşmiş toplam 53 yıl hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Asayiş 14.06.2021, 09:42
53 yıl hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Adana’da haklarında kesinleşmiş toplam 53 yıl hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri “kişiyi hürriyetten yoksun kılma, hırsızlık, silahlı yağma ve yaralama” suçlarından haklarındaki hapis cezası kesinleşen H.B., D.K., C.A.B. ve Z.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

Hükümlülerin yerini tespit eden polis, 21 yıl hapis cezası alan H.B.’yi Yenibey Mahallesi’nde, 11 yıl hapis cezası alan D.K.’yi Sarıyakup Mahallesi’nde, 10 yıl hapis cezası alan C.A.’yı Yenidoğan Mahallesi’nde, 11 yıl hapis cezası alan Z.A.’yı ise Yenidoğan Mahallesi’nde yakaladı.

Hükümlüler adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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